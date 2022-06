L’ANACIM annonce des pluies dans les 48h

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) indique que les manifestations pluvio-orageuses prévues durant les 48 heures à venir seront limitées aux régions et centre sud du pays.

Par contre, indique Rewmi, un temps stable est prévu sur les régions nord et centre pour les prochaines 24 heures, indiquent les prévisionnistes, tout en faisant état de « risques de pluies faibles à localement modérées sur les zones sud » durant cette même période.

Ils annoncent que « la sensation de chaleur humide persistera sur la majeure partie du pays, à l’exception des régions proches du littoral », où le temps sera plus clément. L’ANACIM dit par ailleurs s’attendre à des visibilités « généralement bonnes » et à des vents dominants « de secteur ouest à sud-ouest et d’intensité faible à modérée ».