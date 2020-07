Lamine Ndiaye écope de 6 mois de prison ferme pour avoir volé un ordinateur et 350 mille dans un véhicule en pleine circulation

Le nommé Lamine Ndiaye a comparu hier devant la barre de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar pour vol en réunion d’un ordinateur portable et la somme de 350.000 frs. Il a écopé d’une peine d’emprisonnement de 2 ans dont 6 mois ferme et 500.000 frs à payer à titre de réparation.Les faits pour lesquels Lamine Ndiaye faisait face aux juges se sont passés à Keur Massar. Ce jour-là, l’accusé avait jeté une pierre dans le rétroviseur de la voiture que conduisait le sieur Serigne Moussa Fall. Voulant savoir si tout allait bien, ce dernier descend de la voiture pour constater les dégâts. Dès qu’il mit le pied à terre, des inconnus l’ont attaqué par derrière avant de prendre son ordinateur portable et l’argent qui était dans la voiture. « J’ai été assommé par un des membres du groupe. Des jeunes m’ont secouru mais celui parmi mes agresseurs qui se trouvait encore à l’intérieur de la voiture n’a pu s’échapper. Et n’eut été la présence de ces jeunes qui sont venus à mon secours, j’aurais pu perdre la vie », a raconté la victime à la barre.

Pour sa défense, tout en reconnaissant les faits qui lui sont reprochés, le prévenu a demande lé pardon du juge car n’ayant pas mesuré la gravité de son acte. « Je demande pardon et je jure que je ne le répéterai plus », s’est-il confondu en excuses. Pour l’avocat de la partie civile, les faits sont constants et c’est une pratique qui est très fréquente. « Il a lui-même reconnu les faits qui lui sont reprochés. Donc, ce que je demande, c’est de lui faire une application de la loi et le condamner à payer des dommages et intérêts de 600.000 francs » a-t-il plaidé.

Quant à son confrère de la défense, il a indiqué que, dès lors que son client a reconnu les faits qui lui sont reprochés, il demande que le juge lui fasse une application bienveillante de la loi. Et si celui-ci juge qu’il mérite une peine de prison, de lui accorder un sursis car c’est un jeune qui mérite d’être aidé afin d’être redressé. Quant au procureur, il pense que le prévenu doit être jugé selon les termes de la loi parce que les faits qui lui sont reprochés prouvent sa culpabilité. « Il est coupable des faits qui lui sont reprochés car c’est un vol en réunion. Tous les éléments montrent que c’est lui qui a heurté le rétroviseur et qui est allé s’engouffrer à bord du véhicule », explique le défenseur de la société.

Pour la répression, il a demandé que le prévenu soit condamné à 2 ans de prison et à payer 500.000 francs à titre de réparation. Le tribunal a condamné le prévenu à 2 ans de prison dont six mois ferme et à payer au plaignant la somme de 500.000 francs en guise de réparation.