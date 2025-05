L’ambassadeur de l’État d’Israël hué à l’UCAD : une jeunesse mobilisée face au silence diplomatique (Par Magued Wade)

L’ambassadeur de l’État sioniste, qualifié par certains de suprémaciste, raciste, colonisateur et génocidaire, a été vivement conspué à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar par des étudiants mobilisés. Dans un climat de tension palpable, il a dû quitter précipitamment le campus, escorté, sous les cris de “Libérez Gaza !”.

Cette réaction courageuse et engagée de la jeunesse estudiantine intervient dans un contexte où notre diplomatie nationale semble faire profil bas face à une situation humanitaire et politique dramatique. Depuis la reprise des bombardements et le renforcement du blocus sur Gaza, le silence de l’État du Sénégal interroge et inquiète.

Il serait attendu, au minimum, que l’ambassadeur d’Israël soit convoqué par le ministère sénégalais des Affaires étrangères, afin de lui signifier officiellement l’indignation et la condamnation du peuple sénégalais.

Par ailleurs, nous appelons les autorités à agir pour la convocation en urgence d’une réunion de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), ainsi que du Comité exécutif des droits inaliénables du peuple palestinien, dont le mandat repose depuis 1974 sur le triptyque fondamental suivant :

Le droit à l’autodétermination,

Le droit à l’indépendance et à la souveraineté nationale,

Le droit des Palestiniens à retourner sur leurs terres.

Le Sénégal a toujours été un acteur de premier plan dans la défense du combat légitime du peuple martyr de Palestine. Aujourd’hui, son silence est non seulement incompréhensible, mais aussi profondément préoccupant.

