L’Algérie approuve la chloroquine pour traiter le Covid-19 ‘dans certains cas’

Le ministère algérien de la Santé a déclaré que les hôpitaux du pays peuvent utiliser la chloroquine pour traiter les patients infectés par le coronavirus.

Toutefois, la déclaration précise que le médicament doit être utilisé pour traiter « certains cas » de Covid-19, conformément à un « protocole médical spécifique ».



La chloroquine est l’un des médicaments antipaludiques les plus anciens et les plus connus – bien qu’elle ne soit plus recommandée dans une grande partie de l’Afrique en raison de la résistance que lui opposent les parasites du paludisme.



Dans le traitement des patients atteints de paludisme, le médicament a été utilisé pour réduire la fièvre et l’inflammation.



Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il n’y a pas encore de preuve définitive de son efficacité dans le traitement du Covid-19, mais il fait partie des essais en cours.



« La chloroquine semble bloquer le coronavirus dans les études de laboratoire. Il y a des preuves anecdotiques de médecins qui disent qu’elle semble aider », déclare James Gallagher, correspondant santé de la BBC.