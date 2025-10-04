L’alerte de Me Demba Ciré Bathily : « Teranga ne rime pas avec sécurité »

Teranga et sécurité nationale : Me Demba Ciré Bathily tire la sonnette d’alarme. Dans une déclaration au ton ferme, l’avocat Me Demba Ciré Bathily a interpellé l’opinion publique et les autorités sur la nécessité de concilier l’hospitalité sénégalaise avec les impératifs de sécurité.

« Teranga ne rime pas avec sécurité », a-t-il martelé, rappelant que les traditions d’accueil et d’hospitalité qui font la renommée du Sénégal ne doivent pas devenir une faille exploitée au détriment de la cohésion nationale. Selon lui, le principe de libre circulation des personnes et des biens au sein de la sous-région doit être respecté, mais il ne saurait « inclure l’installation et le séjour définitif en marge des lois et règlements ».

Des lois claires sur le séjour des étrangers

Me Bathily a insisté sur la nécessité d’appliquer rigoureusement la réglementation en vigueur : « Pour vivre et séjourner au Sénégal, il y a des lois à respecter. Pour travailler au Sénégal, il y a des emplois strictement réservés aux Sénégalais, sous réserve des dérogations posées par les accords internationaux comme au sein de la CEDEAO. »

Il a dénoncé l’absence de régulation stricte dans la gestion des titres de séjour : « Ne pas disposer des titres de séjour exigés par la loi, une carte d’identité d’étranger pour notre pays, est une menace grave pour la sécurité nationale. Un pays a besoin de savoir quels sont les étrangers qui y résident, d’où ils proviennent, quelles sont leurs activités et où se situe leur domicile. »

Fraudes et dérives inquiétantes

Au-delà de la question du séjour, l’avocat a également alerté sur les risques liés aux « fraudes alléguées sur l’octroi de nationalités par manipulation des fichiers d’état civil », une pratique qui, selon lui, « devrait davantage retenir notre attention ».

Précisant qu’il ne s’agit pas de xénophobie, Me Bathily a souligné qu’il s’agit avant tout de « s’adapter aux défis de notre temps ». Il a mis en garde contre l’afflux de migrants sans emploi stable : « Nous ne pouvons pas accueillir les chômeurs des pays voisins, les lois sur le séjour l’interdisent. Nous ne pouvons plus tolérer le trafic des migrants à travers les formes modernes d’esclavage que sont la mendicité et la prostitution. »

Me Bathily a illustré ses propos par des faits concrets : « Le spectacle du démantèlement aux Mamelles, le racolage dans les rues de Saly Portudal sont là pour nous le rappeler. Trop, c’est trop. »

Pour lui, la protection de la sécurité nationale ne doit pas être compromise par un usage abusif du légendaire sens de l’accueil sénégalais. « La teranga est une richesse, mais elle ne peut servir de prétexte à l’illégalité et à la fragilisation de notre cohésion sociale. »

