Cheikh Oumar Anne : « Le régime PASTEF a failli sur beaucoup de questions »

Le Coordonnateur général de la Nouvelle Responsabilité, Cheikh Oumar Anne a analysé la situation nationale, lors de son passage à l’émission Sen Show, sur SEN TV.

‘’Bientôt deux ans que le régime PASTEF a pris le pouvoir. Aujourd’hui, au Sénégal, tout le monde sent la crise économique. Il y a des fondamentaux à préserver dans un pays. Tout le monde nous respectait. On avait une bonne position au niveau international. Il y a des manquements. Ils ont failli sur beaucoup de questions’’, a-t-il déclaré.

Sur le débat autour des chiffres qui seraient erronés et la supposée dette cachée, l’ancien ministre de l’Education nationale a indiqué : ‘’Les nouveaux tenants du pouvoir doivent éviter la polémique. Ils aiment trop les polémiques. Ils créent des polémiques et ils ont toujours du mal à s’en sortir. La situation économique risque d’être plus difficile, parce qu’il y a trop de tâtonnements. Un pouvoir, on le juge par un bilan. Quand on est dans l’opposition, il est facile de critiquer. Mais la gestion d’un pouvoir, c’est du concret. Je leur conseille d’écouter les Sénégalais et non ceux qui sont dans les réseaux sociaux’’.

Sur l’arrestation d’Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Ba, Cheikh Oumar Anne a soutenu : ‘’Ibou est comme un fils pour moi. Amadou Ba a eu beaucoup de responsabilités. Mais son fils, Ibou, n’a géré aucune responsabilité dans ce pays. C’est de la méchanceté. Nous nous battrons politiquement. Ibrahima n’a rien fait. Amadou Ba gère cette situation avec philosophie. C’est une bataille politique, car Ibrahima n’a rien fait’’.

‘’L’agenda du régime PASTEF est purement politique’’

Pour le maire de Ndioum, ‘’la reddition des comptes est importante, mais quand on arrête quelqu’un, surtout un ministre, ça ne doit pas être sur base de légèretés. Il y a eu trop de précipitation et un règlement de comptes. Le cas de Mansour Faye est éloquent. Les cas Farba Ngom et Tahirou Sarr, deux hommes d’affaires, sont aussi graves. L’agenda du régime PASTEF est purement politique’’.

Et d’ajouter : ‘’Badara Gadiaga et Abdou Nguer ont été arrêtés, parce que leurs sorties n’arrangeaient pas le pouvoir en place. Leur arrestation est un grave recul démocratique. Personne ne peut empêcher les Sénégalais de dire ce qu’ils pensent. On ne peut pas emprisonner la liberté d’expression’’.

Concernant la Nouvelle Responsabilité, Cheikh Oumar Anne a réaffirmé les ambitions de leur entité politique, mais aussi celles de l’ancien argentier de l’Etat.

‘’Nous travaillons avec tous les responsables, sous la direction d’Amadou Ba. D’ici décembre, nous aurons des organes clairs. Nous avons décidé de travailler ensemble. C’est une décision irréversible. Nous préparons les élections locales de 2027, mais aussi l’élection présidentielle de 2029 avec l’ambition de prendre le pouvoir. Amadou Ba est un homme d’Etat qui va assumer ses responsabilités. Nous sommes présents et nous sommes dans l’opposition. Nous avions pris nos distances à certains moments. Nous ne regrettons pas cela. L’histoire nous a même donné raison’’, a martelé M. Anne.

A son avis, ‘il faut que toute l’opposition se réunisse autour d’un front républicain pour les prochaines élections locales avec une démarche plus large, plus inclusive’’.

‘’L’opposition a beaucoup de maires. Je lance un appel à tous les maires de l’opposition pour qu’ils prennent des initiatives, en synergie avec les députés. Nous devons gagner les élections locales. Ce qui s’est passé à la mairie de Dakar, c’est parce que nous ne sommes pas unis. Les ambitions personnelles ne doivent pas déterminer nos prochaines coalitions’’, a renchéri le Coordonnateur général de la Nouvelle Responsabilité.