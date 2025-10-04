Violences de 2021-2024 : Ce que vous devez savoir sur l’audition de Pape Abdoulaye Touré

Selon des informations exclusives rapportées par Libération, les gendarmes chargés de l’enquête sur les violences meurtrières survenues entre 2021 et 2024 ont installé leur base à la « Maison de la gendarmerie », à la Caserne Samba Diéry Diallo.

Ce site est devenu le centre des auditions menées par la Section de recherches (Sr) dans le cadre d’une vaste instruction judiciaire ouverte par le procureur de la République, Ibrahima Ndoye.

Parmi les personnes entendues figure Pape Abdoulaye Touré, membre fondateur de l’Initiative Zéro Impunité (IZI). Pendant près de deux heures, il a répété devant les enquêteurs ses accusations visant Pape Malick Ndour et un certain « Chef Sow », qu’il a désignés comme acteurs d’une « soirée de l’horreur ».

La même journée, les gendarmes ont également recueilli les témoignages des familles de plusieurs victimes : Cheikh Wade, 32 ans, tué aux Parcelles Assainies en mars 2021, Alassane Barry, mineur décédé aux Allées du Centenaire, et Babacar Samba, 20 ans, originaire de Bargny, mort par balle lors des manifestations.

Ces auditions marquent la relance de dossiers longtemps restés en suspens. Les enquêteurs, renforcés par décision du Haut commandement de la gendarmerie, entendent boucler cette phase avant de transmettre leurs conclusions au parquet.