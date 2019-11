« L’Absence de Macky Sall à Médina Baye pour le Mawlid doit être réparée… »

Contre toute attente, et contrairement à ce qui fut annoncé, le président Macky Sall, par un contre temps, ne s’est pas rendu à Médina Baye pour le Mawlid de cette édition 2019.

Ainsi, à Kaolack, même si l’on joue la carte de la compréhension, la frustration demeure et doit nécessairement être réparée. Cette année, à un moment donné, il a semblé que la tenue du Mawlid de Médina Baye et dans toute la région de Kaolack reposait sur la venue de Macky Sall dans cette région.

Certains pensent, aux visages découverts, que le président ne se déplace à Médina Baye pour le Gamou est manquer d’estime pour ce rendez-vous qui polarise des millions de fidèles qui viennent de partout dans le monde. Le président Sall, selon certains, ignore l’enjeu international de ce Mawlid de Kaolack.

Notre pays a un islam particularisé par sa polarisation en confréries et foyers religieux. Bien avant les indépendances, les gouvernants ont entretenu des relations de respect et de considération avec les Guides religieux.

La conscience et la prise en compte de ce fait, plus qu’une réalité car vecteur de cohabitation pacifique entre deux pouvoirs, le temporel et le spirituel, reste plus que jamais fondamental au Sénégal.

Pour cela, nous demandons au président Macky Sall de rectifier son tire dès son retour au Sénégal. On ne doit pas tomber dans le piège des agitations et à tout pris éviter les frustrations.