La trajectoire (partielle) de la Tidjannya dans le Blouf et le Fogny en Basse Casamance. (Par Ndukur Kacc Ndao)

J’étais Mandegane, il y a 7 ans. Un village à 100% musulmans. A l’instar de Diegoune, Bessire, Kagnobon, etc. Des villages du Blouf en basse Casamance. Mandegane, le village de Arfang Kémo Sagna. Un érudit de l’islam qui a construit la première grande mosquée du blouf. Il est très lié à la famille tidiane de Tivaouane pour y avoir fait une partie de ses humanités. Feu Abdoul Aziz Sy Dabakh dans le cadre de ses visites aux Cheikh et Dahiras du Blouf lui rendait visite à Mandegane. La mosquée est gérée par la famille Diedhiou qui assure l’imamat et les Sagna les serignes ou marabouts. Une complexe négociation entre les familles. Une façon de se battre contre les logiques accaparement. Un système d’élégance et de démocratie participative et inclusive.

Rappelons que cette partie de la basse Casamance a été islamisée par les troupes du marabout Fodé Kaba Doumbya. A l’instar des villages comme Bessire qui abritait un autre érudit de la Tidjanyya très contesté dans le Blouf du fait de sa violence. C’était une des caractéristiques des chefs de canton à travers ce qui allait devenir le Sénégal. Voilà qui explique en partie ce «statut» de joola-mandingue de ses populations du Blouf.

Signalons que du côté du Fogny, c’est le marabout socé Ibrahima Sylla Touré connu sous le nom de Fodé Sylla et Kombo Sylla a réussi à convertir cette partie du Fogny qu’on appelle aussi Fogny Kombo du côté de Badiana et de l’autre partie de la frontière gambienne. Kombo Sylla qui fut stoppé dans sa progression par le poste administratif et militaire de Jebali devenu Bajonkoto dirigé par le Lieutenant Moreau en mars 1894. Kombo Sylla fut intercepté à Brunkunie dans l’actuel Albadar à quelques encablures de Kafountine.

Entre le Blouf et le Fogny. Entre les marabouts socé Kombo Sylla et mandingue Fodé Kaba Doumbya, nous avons une partie de la cartographie et des trajectoires historiques de l’islam dans cette partie du Sénégal. Voilà pourquoi un effort doit être fait pour ressortir la complexité des trajectoires. Qu’elles nous viennent de l’islam, du catholicisme, du judaïsme ou de l’animisme. Un complexe travail de création de sens et de déconstruction des imaginaires dominants qui mettent au pinacle une partie des historicités. C’est peut-être une des meilleures façons de nous réconcilier avec l’éparpillement de nos parties antagoniques pour en faire un ensemble historique cohérent.