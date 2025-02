La lettre ouverte de Mbaye Babacar Diop sur la situation économique du Sénégal

Chers compatriotes,

En cette période de transition critique, marquée par des défis sans précédent, notre pays se trouve confronté à une situation préoccupante, caractérisée par un état de ruine avancé. Il est inquiétant de constater que les ressources nationales, jadis symbole de notre prospérité, ont été dilapidées avec une irresponsabilité flagrante. Une bonne partie de notre patrimoine, pilier de notre développement, a été soit sabotée, soit cédée à vil prix, plongeant notre avenir collectif dans une incertitude préoccupante.

Toutefois, au cœur de cette tourmente, une lueur d’espoir émerge, portée par les nouvelles autorités issues de la volonté collective de notre peuple, déterminé à opérer un changement profond et durable. Ces autorités, investies de la légitimité populaire, ont entrepris avec une fermeté inébranlable de restructurer et de reconstruire notre nation sur des fondements solides et équitables.

En ces moments décisifs, il est vital que nous, en tant que nation, nous unissions sans réserve derrière ces nouvelles autorités, garantes de justice, de transparence et de relèvement national. Nous ne pouvons-nous permettre de laisser l’héritage toxique du passé, marqué par l’injustice systémique et la corruption endémique, entraver notre marche vers un avenir radieux.

Il est de notre devoir de répondre aux errements de ceux qui nous ont mal gouvernés par un soutien indéfectible à ceux qui, avec un courage et une détermination sans faille, s’engagent à bâtir un avenir meilleur pour toutes et tous.

Ainsi, dans un esprit de solidarité nationale et de responsabilité collective, nous devons œuvrer ensemble pour surmonter les épreuves actuelles et poser les fondations d’une société plus juste, plus prospère et plus résiliente. C’est à ce prix que nous pourrons garantir à notre nation un destin digne de ses aspirations et de son potentiel.

Pour mener à bien cette transition cruciale, il est nécessaire de concrétiser dans les meilleurs délais les mesures de réduction du train de vie de l’Etat afin de faciliter l’instauration d’un climat propice au dialogue constructif et à la coopération mutuelle avec les syndicats. En effet, ces acteurs sociaux jouent un rôle pivot en tant que médiateurs entre la population et les autorités gouvernementales, incarnant ainsi une voix essentielle dans la défense des intérêts collectifs. Plutôt que de les percevoir comme des opposants, les autorités politiques se doivent de les reconnaître comme des partenaires stratégiques dans l’élaboration de solutions inclusives, durables et adaptées aux réalités socio- économiques du pays.

Il est également primordial que toutes les centrales syndicales, le patronat ainsi que les autres acteurs de la société civile, s’engagent dans une démarche empreinte de patriotisme et dénuée de calculs partisans. Ensemble, ils doivent aborder avec sérieux et responsabilité les questions fondamentales liées aux conditions de travail, à la rémunération et aux droits des travailleurs. L’objectif doit être de parvenir à un consensus national, capable de réduire les inégalités tout en garantissant la stabilité sociale, gage de toute prospérité future.

En ces moments décisifs, il est plus que jamais déterminant de transcender nos divergences politiques pour nous rassembler autour d’une cause commune : la préservation et la promotion de l’intérêt supérieur de la nation. C’est en mettant de côté nos intérêts partisans que nous pourrons véritablement servir le seul parti qui mérite notre engagement total et inconditionnel : le Sénégal.

Unissons nos forces pour redonner souffle et vitalité à notre nation. Ensemble pour un sursaut national.

Vive la République, vive la Nation, vive le Sénégal !

Mbaye Babacar Diop, président des « Forces Actives »,

Ancien directeur des droits humains au ministère de la justice, Consultant en relations internationales et stratégies ONU/ UA/CEDEAO