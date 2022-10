Affaire Adji Sarr Sonko : La date de l’audition de celui ci dévoilée……

Le journal Enquête avait révélé que le juge d’instruction du 1er cabinet du tribunal hors classe de Dakar va procéder très bientôt (sans fixer de date) à l’audition d’Ousmane Sonko, dans l’affaire qui l’oppose à Adji Rabi Sarr.

Si le journal s’est gardé d’avancer une date, Le Témoin, dans sa parution du jour, renseigne que le leader de PASTEF sera entendu dans le fond dans une dizaine de jours, c’est -à-dire, d’ici le 16 octobre 2022. En prévision d’éventuels troubles à l’ordre public, les forces de défense et de sécurité (FDS) sont en alerte maximale.

Redoutant la répétition des événements de mars 2021 qui ont occasionné des pertes en vies humaines (14 morts) et de nombreux dégâts matériels, un peu partout sur le territoire national, les forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, sont en train de s’organiser pour parer à toute éventualité.

Pour éviter tout trouble public qui pourrait survenir lors de ce rendez-vous judiciaire très attendu, la Direction générale de la Police nationale et le Haut commandement de la Gendarmerie nationale ont déjà tenu plusieurs réunions de sécurité, chacun de son côté.

Selon nos sources, l’armée sera aux aguets, en cas de besoin. D’ailleurs, à cet effet, un plan d’opération sera présenté prochainement à la plus haute autorité du pays, via les ministères en charge des questions liées à la sécurité.