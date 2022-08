La CAF lance officiellement la Super League Africaine

La confédération Africain de football s’est réunie ce mercredi à Arusha, en Tanzanie , dans le cadre de son assemblée Générale Ordinaire pour officiellement lancer la super League Africaine. En effet celle-ci débutera en août et devrait opposer les 24 meilleur clubs du continent.

En fin de compte, peu de nouveaux détails ont filtré concernant le déroulement de la compétition… Mais la CAF a publié cette petite vidéo qui confirme notamment que 16 pays seront représentés et que la compétition aura lieu chaque année d’août à mai.

D’après les premières fuites, les 24 clubs participants seront répartis en 3 poules géographiques composées chacune de 8 formations : une poule Afrique du Nord, une poule Afrique Centrale et de l’Ouest et une poule Afrique du Sud et de l’Est.

Les 8 équipes de chaque groupe s’affronteront en matchs aller-retour et chacune disputera donc 14 matchs durant cette première phase.

À l’issue de cette phase de groupes, les 5 premiers de chaque poule et le meilleur 6e tous groupes confondus prendront part à la phase à élimination directe à partir des 8es de finale qui marqueront la fin de la répartition géographique.