Kylie Jenner : un deuxième bébé en route ?

Kylie Jenner et Travis Scott vont-ils agrandir leur famille très prochainement ? Moins d’un an après la naissance de leur petite Stormi, le couple l’envisagerait sérieusement.

A seulement 21 ans,Kylie Jenner est une jeune femme accomplie et comblée. La petite dernière du clan Kardashian-Jenner a su très vite tirer son épingle du jeu. Reine incontestée des réseaux sociaux, elle est aussi à la tête de la marque Kylie Cosmetics, qui rencontre un franc succès dans divers pays. Côté vie privée, là encore Kylie Jenner nage dans le bonheur. En septembre 2017, le site TMZ annonçait la grossesse de la starlette, qui file le parfait amour au bras de son compagnon, l’artiste Travis Scott. Dès lors, consciente des risques de la surmédiatisation, Kylie Jenner avait fait le choix de se murer dans un silence de plomb, stoppant toute activité sur les réseaux sociaux.

Kylie Jenner maman comblée

Ce n’est que quelques jours après le 1er février 2018, jour de la naissance de sa petite Stormi, que Kylie Jenner avait refait surface dans une adorable vidéo qui revenait sur ses neuf mois de grossesse. Une mise au vert assumée par la jeune femme : « Je savais que c’était ce qu’il y avait de mieux pour nous, que moi et Stormi restions discrètes. Les hormones deviennent incontrôlables et les émotions sont exacerbées, et j’avais l’impression de ne pas y être préparée (…) Je voulais juste le garder pour moi », confiait-elle dans un entretien accordé à Vogue il y a quelques mois.

Aujourd’hui, alors qu’elle s’apprête à fêter le premier anniversaire de Stormi, Kylie Jenner penserait déjà à agrandir la famille, et ce dans peu de temps, comme l’a confié une source proche au magazine People : « Kylie veut une très grande famille. » De son côté, Travis Scott avait déjà évoqué son désir d’avoir un autre enfant, et un petit garçon cette fois-ci !