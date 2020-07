Kounkané : Me Sidiki Kaba

La présidente de la plateforme pour l’autonomisation des femmes du département de Vélingara, Ramatoulaye Baldé, a démarré ce vendredi la distribution de 1530 masques aux populations de la région de Kolda (sud), un appui du ministre des Forces armées Sidiki Kaba à sa structure, dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, a appris le correspondant de Kewoulo à Kolda.

La plateforme a commencé la distribution de ces masques par la commune de Kounkané, dans le département de Vélingara. Dans le détail, elle a remis 700 masques aux comités locaux de la plateforme du département de Vélingara, 500 à la structure régionale et 50 masques à chacune des 14 communes de cette partie du Sénégal.

Mme. Baldé a aussi offert 150 masques à la commune de Kounkané, 50 au cantonnement

militaire et 30 aux agents de la sécurité de proximité (ASP) de cette localité. De même, elle a remis 50 masques à la commune de Diaobé-Kabendou et 50 autres au commandement de la Gendarmerie basée à Diaobé.

« Aujourd’hui, nous avons commencé par Kounkané la distribution de 1530 masques, un

appui de Me Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, à notre plateforme », a affirmé

Ramatoulaye Baldé. «Demain, samedi, nous serons à Kolda pour la suite de notre activité. C’était notre activité phare aujourd’hui dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Et avec l’appui de Me Sidiki Kaba, nous estimons que cette aide doit parvenir à toute la région de Kolda», a-t-elle ajouté.