Le parquet avait ouvert une information judiciaire contre Hannibal Djim, Kopar Express et X pour complot contre l’autorité de l’Etat, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique, financement d’activités de nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles politiques graves.

Hier lundi, renseigne Libération, un des actionnaires de Kopar Express a été régulièrement convoqué et entendu en présence de son conseil. Seydou Ba a été par la suite placé en garde à vue. Ce dernier détient 25 parts dans le capital de la société.