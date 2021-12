Kolda : Une enseignante relevée de ses fonctions après avoir publié une vidéo des conditions difficiles de sa classe

Elle croyait bien faire en s’adressant aux autorités à sa manière pour qu’elles volent au secours de ses élèves qui étudient assis sur des nattes et qui posent leurs cahiers sur des briques pour écrire. Insoutenable en plein 21ème siècle au moment où le président de la République veut faire croire au peuple que l’émergence est acquise avec un Train Express Régional… à coût officiel de 780 milliards sans compter la réalisation du BRT.

L’image est touchante et montre le paradoxe entre les Sénégalais de la capitale et ceux des régions. A Dakar, même s’il y a des abris provisoires, on y trouve quand même des tables bancs. Tout le contraire de ce qui se passe dans les régions qui semblent être les parents pauvres de l’éducation.

En voulant ouvrir les yeux des autorités et en même temps chercher de l’aide auprès des fils du terroir, émigrés en Europe ou aux Usa, sur ce qui se passe dans son établissement d’Afia situé à l’Est de Kolda, Mariama Goudiaby ne savait pas qu’elle allait être relevée de ses fonctions d’enseignante comme récompense. Son idée n’a en effet pas été du goût de ses supérieurs hiérarchiques comme l’Inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de la région qui a décidé tout bonnement de la relever de ses fonctions. Dans la vidéo, on voit des jeunes élèves assis à même le sol sur des nattes avec des briques comme tables.

L’information relayée par I-Radio a été confirmée par le Forum des enseignants et enseignantes du Sénégal (FEES). Dès l’annonce de ladite sanction, les syndicats d’enseignants se sont érigés en boucliers pour soutenir leur collègue.

Le Cusems et le Sels Authentique ont commencé à bander les muscles et exigent que leur collègue soit rétablie dans ses droits. L’affaire risque de s’envenimer dans les prochains jours si l’Inspecteur de l’IEF ne revoit pas sa copie. Pour le moment Birane Tine, l’inspecteur de l’IEf de Kolda, promet de revenir sur les faits ultérieurement.

Pressafrik