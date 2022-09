Kolda : Un conducteur de moto Jakarta et sa cliente mortellement heurtés par un camion

Un drame s’est passé sur la route menant à l’aéroport de Kolda à partir du centre ville. Un jeune conducteur de moto Jakarta qui avait à son bord une cliente, a rencontré un camion à hauteur du virage du camp militaire. L’irréparable s’est produit quand le Jakartaman qui roulait à toute vitesse a vu trop tard le camion qui circulait dans le sens opposé.

Un virage où les conducteurs des deux côtés doivent toujours ralentir la course pour éviter une éventuelle collusion. Sur le coup, le camion a tué ces deux personnes dont les corps sont évacués et déposés à la morgue de l’hôpital par les sapeurs-pompiers de la 42e compagnie d’incendies et de secours. Quant au chauffeur du camion, il est entre les liens de la justice.