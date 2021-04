Un scandale a éclaté au cœur du Lycée Bouna Kane de Kolda, au sud-est du Sénégal. En plus d’une bachelière, le censeur et un professeur ont été placés en garde à vue pour “faux et usage de faux”, entre autres. La bachelière devant allant étudier à l’étranger, le censeur et le professeur n’ont pas hésité, à “gonfler” ses bulletins de notes pour lui faciliter la tâche. C’est le proviseur du lycée qui a porté plainte après avoir découvert la magouille.

