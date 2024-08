Kolda : deux jeunes femmes mariées arrêtées en 24 heures pour…

K, 17 ans, et K. B, 16 ans, seront présentées au parquet de Kolda, ce lundi 19 août. Arrêtées entre vendredi et samedi, ces deux jeunes femmes mariées ont été placées en garde à vue pour avortement clandestin présumé.

K, interpellée par la police, est l’épouse d’un maître coranique établi à Dakar et K. B, coincée par la gendarmerie, celle d’un émigré. Les mises en cause auraient interrompu leurs grossesses de, respectivement, deux et trois mois. «Pour y arriver, elles ont eu recours à des pilules abortives», mentionne Enquête, qui donne l’information.

Le journal renseigne que la police et le gendarmerie «poursuivent leurs enquêtes pour mettre la main sur d’éventuels complices».