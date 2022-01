Kolda : Des élèves marchent pour réclamer la fin des grèves d’enseignants

Les manifestants ont sillonné les différentes artères de la capitale du Fouladou aux cris de ’’Nous voulons étudier’’. Ils ont par la suite remis un mémorandum au gouverneur de la région.

Les écoles publiques sénégalaiases sont en proie depuis des semaines à des grèves d’enseignants réclamant entre autres l’application d’accords signés avec le gouvernement. Ces grèves sont à l’initiative des syndicats d’enseignants comme le SAEMS et CUSEMS.

“Nous sommes les principales victimes des perturbations. Nous avons du mal à finir le calendrier scolaire et sommes tous inquiets. Nous allons vers les examens et actuellement les devoirs ne sont pas organisés pour les élèves. C’est la raison pour laquelle nous demandons au président de la République de trouver une solution à ce problème’’, a ainsi déclaré Mariama Konté, porte-parole des protestataires.

“Nous marchons aujourd’hui pour défendre notre cause. Nous sommes à équidistance du gouvernement et des enseignants. Nous voulons juste aller à l’école et réussir’’, a-t-elle ajouté.

La manifestation encadrée par des éléments du commissariat central de Kolda s’est achevée sans encombre.