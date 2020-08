La maladie à coronavirus ne cesse de gagner du terrain au Sénégal. Non seulement les cas augmentent, mais ceux de la transmission communautaire ne cesse de grimper et Kolda a été citée parmi les régions les plus touchées, selon le communiqué d’hier sur la situation de la pandémie au Sénégal.

Avec 10 cas issus de la contamination communautaire notifiés dans le communiqué de ce mercredi 19 août, le Fouladou a-t-il perdu la guerre contre la pandémie de la COVID-19 ?

En tout cas, la situation est menaçante avec cette montée en flèche des cas issu de la transmission communautaire dans la commune de Kolda.

De l’avis de certains observateurs, les nombreux déplacements de personnes à l’occasion de la Tabaski et le relâchement constaté dans la riposte communautaire sont pointés du doigt pour expliquer cette montée inquiétante de la courbe de contamination.

En vérité, ce niveau de 10 cas n’a jamais été atteint et la situation est imminente pour le personnel de santé qui serait débordé depuis quelques temps. Il urge donc de redoubler de vigilance partout et de prendre des mesures pertinentes en vue de couper la chaine de transmission.

Pour rappel, il est difficile voire impossible pour les autorités sanitaires de retracer la chaine de transmission de ces cas dits communautaire.