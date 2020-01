KLOP CRACHE SES VÉRITÉS : « La Can 2021 au mois de janvier, c’est une catastrophe…»

Le coach de Liverpool ne mâche pas ses mots. En effet, Jürgen Klopp, qui compte plusieurs joueurs africains jouant les premiers rôles dans son équipe, s’est montré foncièrement contre la tenue de la coupe d’Afrique des nations 2021 au mois de février.

«La Coupe d’Afrique des nations au mois de janvier est, pour nous, une catastrophe », a-t-il déclaré. «Mais c’est un problème évident de jouer un tournoi au milieu de la saison», a indiqué le coach de Sadio Mané, qui ajoute : «Il est plus logique pour l’Afrique de le jouer pendant notre (en Europe) hiver quand le temps est meilleur pour eux.»

Et ce qui semble le plus écœurer le coach des reds, c’est son impuissance face à une telle situation: «Comment est-ce possible que l’entreprise qui paie le joueur ne puisse pas décider que le joueur doive rester ou non?», se demande-t-il.