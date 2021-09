Khombole : L’exploitation du Périmètre agricole “Pontedera” une priorité absolue pour le candidat Abdoulaye Tine

La coalition de l’espoir a effectué une visite d’inspection des champs agricoles exploités par Mr Abdoulaye Tine en collaboration avec les jeunes et les femmes, ce dimanche 29 août 2021. Cette ferme agricole intégrée dispose de 10 000 papayers 2 000 Citronniers gérée par quatre employés directes et des dizaines de saisonniers.

Ce projet intègre aussi une pisciculture, en phase expérimentale, une aviculture et une embouche bovine qui génère un engrais biologique qui fertilise le sol et augmente la production agricole.

Ce projet intègre aussi une pisciculture, en phase expérimentale, une aviculture et une embouche bovine qui génère un engrais biologique qui fertilise le sol et augmente la production agricole.Ce projet qui contribue à diminuer le taux de chômage génère des revenus importants améliorant significativement les conditions de vie des populations environnantes.

S’inspirant de ce modèle, le candidat Abdoulaye Tine considère que l’exploitation du périmètre agricole dénommé <<PONTEDERA >> est une priorité pour lui. Ce projet a été financé par des partenaires de Pondéras grâce à l’appui de khombolois qui résident en Italie.

Situé à 400 m de la commune de khombole vers la commune de Ndieyene Sirakh, il a été momentanément exploité par l’ancien maire en collaboration avec un comité de femmes très peu expérimenté en gestion financière et travaux agricoles, qui avait finalement abandonné le projet après plusieurs échecs consécutifs. Aussi convient il de souligner que les villages environnants ont occupés les lieux à cause du manque initiative de l’actuel maire qui n’a jamais pensé à rentabiliser ces champs

d’une superficie de 20 ha, constitue une impérieuse nécessité.

En effet, depuis 2008, ce périmètre agricole disposant d’un forage fonctionnel, est inexploité et pourrait faire l’objet de litige foncier si aucune disposition n’est prise pour clôturer intégralement le champ et y développer des activités lucratives susceptibles d’améliorer les conditions de vie des populations impactées. Les études réalisées montrent clairement que cette espace pourrait abriter une ferme intégrée qui aurait pu générer des ressources financières qui dépassent largement le budget de la commune de khombole, ce aurait permis de résoudre, convenablement, le chômage jeunes et des femmes.À ce propos, le candidat de l’espoir a déjà identifié des partenaires qui pourront accompagner, techniquement et financement, la commune de khombole pour l’exploitation de ce périmètre agricole.