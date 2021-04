Khalifa sall sermonne l’opposition “L’heure est à la mobilisation”

L’heure est à la mobilisation. C’est l’avis de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Abacar Sall. En meeting politique ce week-end, il a invité l’opposition sénégalaise à s’unir et à descendre sur le terrain pour préparer les locales et les Législatives prochaines.

“Il faut une opposition forte, large, unie et qui s’oppose. Il faut que l’opposition sache que rien ne lui sera donné, elle devra se battre pour le respect de ses droits. Nous lançons un appel à toutes les franges de l’opposition. Il faut descendre sur le terrain”, a déclaré-t-il déclaré.

Pour Khalifa Sall, l’opposition doit cesser de se réunir dans les salons alors que, la majorité est bien présent sur le terrain politique. “La majorité fait ses meetings et réunions et nous opposition nous continuons nos réunions dans les salons, cela doit cesser. Il nous faut être conséquents, on, ne peut pas vouloir une chose et son contraire”, dit-il.