Après les fortes pluies qui se sont abattues dans la capitale dakaroises, plusieurs quartiers ont été inondé, les habitants de Keur Mbaye Fall ne sont pas en reste. Le petit bras de mer inoffensif qui était dans leur quartier, est devenu presque un fleuve, et avec les fortes pluies, celui ci a envahi leurs habitations.

Ayant entendu le cri de détresse des riverains, la rédaction de Kewoulo a envoyé des reporters sur place pour recueillir leurs témoignages. Dans ce sens, l’une d’entre elles Madame Oulimata Wane de dire que: “ depuis 2001 nous sommes ici, et ce grand bassin de rétention naturel était juste un petit bras de mer. Mais avec les fortes pluies, c’est devenu un grand fleuve et envahi nos maisons. Nous sommes fatigués et nous demandons de l’aide aux autorités étatiques pour qu’ils nous viennent en aide, car depuis Abdou Diouf Abdoulaye Wade sans oublier Macky, nous avons toujours répondu présent à leurs appels que ce soit rencontres politiques votes entre autres.

En ce moment, c’est nous populations de Keur Mbaye Fall qui leur lançons un appel de détresse, car nos familles, nos enfants, nos petits enfants, nous sommes tous en danger à cause de ce grand bassin naturel qui menace nos concessions. A quelques kilomètres de la capitale, nous vivons des conditions inhumains. Personne ne vient à notre secours, pas de dons de moustiquaires eaux de javel et autres. Rien, nous n’avons rien vu venant des autorités étatiques, nous exigeons qu’il s’occupent du bassin, sinon plus personne ne votera pour eux à Keur Mbaye Fall“.

Un autre riverain Mamadou Thior d’abonder dans le même sens,”vous même vous avez les conditions dans lesquelles nous vivons, vu que vous êtes vous même dans l’eau. Notre quartier est la défaite de Keur Mbaye Fall, s’il pleut, toutes les maisons sont pleines d’eaux, et les populations ne dorment pas. Nous lançons un appel et espérons que le maire nous entendra et fera tout son possible pour faire passer le message et permettre à ceux qui de droit de venir à notre secours“.

Thierno Dieng ouvrier à Keur Mbaye Fall de dire que: ” s’il pleut, nous somme obligés de rester trois à quatre jours sans travailler car l’eau des pluies remplies le bassin qui déborde et nous envahie. Tous nos affaires se retrouvent dans l’eau. Le fait de rester des jours sans travailler nous handicape, et cela n’est pas du tout normal. Nous demandons qu’une solution soit trouvée pour ce bassin“.