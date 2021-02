Keur Massar : Les militants de Pastef exigent la “libération immédiate” de leurs camarades emprisonnés

L’emprisonnement des militants de Pastef n’a pas laissé indifférent les patriotes de Keur Massar, dans la banlieue de Dakar, qui exigent leur “libération immédiate”. Ils dénoncent par ailleurs une “campagne de liquidation” de leur leader Ousmane Sonko.

« La section communal de Pastef/Keur Massar condamne et exige sans condition la libération des patriotes détenus arbitrairement dans le cadre de leur soutien à l’endroit du patriote Ousmane Sonko. Le Procureur aurait intérêt à vider dans les plus brefs délais le dossier de feu Mariama Sagna victime de viol suivi de meurtre qui traîne depuis octobre 2018 », martèle Ibrahima Ndao leur porte-parole.

Selon M. Ndao, c’est sous le magistère du président de la République Macky Sall que la démocratie sénégalaise a atteint son plus bas niveau. « Nous avons l’affaire Fatoumata Makhtar Ndiaye qui fut députée, il a été assassiné chez elle. Le présumé meurtrier avait cité quelques noms. Depuis lors, nous avons constaté que ces gens n’ont pas été interpellés par la justice. On retiendra que c’est sous le magistère du président de la République Macky Sall que la démocratie sénégalaise à atteint son plus bas niveau », dit-il.

Mieux précise Ibrahima Ndao : « Sur le plan politique, d’aucuns ont constaté la tentative de liquidation de notre leader Ousmane Sonko à travers cette accusation de viol. Vu la vitesse qu’ont prise le procureur de la République et les députés de la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale pour la levée de l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko, il ne s’agit que d’une orchestration politique ourdi par le président Macky Sall pour un troisième mandat », livre Walf radio.