Keur Ayip-Kaolack : Des médicaments d’une valeur de 38 millions FCfa saisis, un dépôt découvert dans la forêt

Les opérations coup de poing lancées par les douanes sénégalaises sur les axes Keur Ayip-Kaolack-Keur Ayip-Nganda ainsi que dans les forêts et zones marécageuses des régions de Kaffrine et Fatick, pour mettre hors d’état de nuire des trafiquants de médicaments, de chanvre indien et d’autres produits, portent leurs fruits. Les gabelous ont mis la main sur une berline de marque Peugeot 504 remplie de médicaments d’une valeur totale estimée de 38 millions F Cfa.

Pour les médicaments, il s’agit de 497 boîtes de Chlorpheniramine, 150 boîtes d’indomethacine capsules. Il y a également eu 4000 paquets de savon « apetit », 3700 paquets de « Relef extra », 1000 paquets d’Omeprazole et 3200 tablettes « Riyagra », entre autres.



Découverte d’un dépôt de médicament dans la forêt de Yongo, sur l’axe Nganda-Keur Ayip

Les soldats de l’économie ont également saisi, dans la forêt de Yongo 2770 injections «Amicillin sodium», 360 boîtes «Irelly extra», 127 boîtes de viagra, 134 bouteilles «Abuvita», 93 cartons de paracétamol, 440 paquets de savon «Apetit», 116 paquets «Pearie action» et 256 cartons de divers autres médicaments contrefaits. Ces produits prohibés étaient cachés, selon le journal, dans un dépôt sauvage dans la forêt, à hauteur de Yongo (département de Nioro), en attendant d’être acheminés par des berlines vers des zones d’écoulement.

Les douaniers ont trouvé également 22 kg de chanvre indien et des munitions dans la forêt de Yongo. Sur l’axe Nganda-Keur Ayip, un important lot de médicaments a été saisi par les douaniers. Il s’agit de 528 boites d’aphrodisiaques à Diama Thiéwi. Très engagée dans la lutte contre le trafic de médicaments, la douane sénégalaise a saisi entre 2019 et 2021 différents types de médicaments et de produits pharmaceutiques d’une valeur de 2,986 milliards CFA.