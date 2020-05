Kédougou : Les autorités médicales de Saraya et la hantise des voyageurs clandestins.

Deux personnes en provenance du Mali ont réussi à contourner les postes de contrôle des forces de sécurité établis le long de la frontières sénégalo-malienne. C’est au niveau de Kharakhena et de Madina Sabodala que ces voyageurs ont été signalés. Le district sanitaire dit avoir mis en place un dispositif de suivi.

«Deux personnes qui nous ont été signalées le 29 avril sont sous surveillance. C’est le cas d’un Malien à Kharakhena. On ne sait pas par quelle voie il est entré dans le pays,. Mais les gens l’ont signalé. L’infirmier s’est déplacé et lui a signifié sa mise en quarantaine. On lui a donné des masques et expliqué ce qu’il faut faire pour éviter d’être en contact avec les gens», a indiqué Dr Evrar Kabou sur la Rfm.

Le médecin-chef du district sanitaire de Saraya a également soutenu que le deuxième cas de Covid-19 était signalé la même date, 29 avril dernier, à Madina Sabodala. C’est une dame en provenance du Mali. L’infirmier s’est déplacé aussi et lui a signifié sa mise en quarantaine.