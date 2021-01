Kawteff-En état d’ébriété, Youssou tabasse sa femme et tue son oncle oncle à coups de ciseaux

Accusé d’avoir tué son oncle Aliou Faye, à coups de ciseaux, Youssou Faye, 21 ans a fait face, hier, au juge de la chambre criminelle. A la barre les freres du defunt, constitués partie civile ont chargé leur neveu.

«Le jour des faits, le 17 octobre 2017, Youssou était en train de frapper sa femme, avec violence. Il était en état d’ébriété. On n’a pas voulu intervenir. Mais quand les affaires ont commencé à empirer, on s’est interposés et il nous a tous insultés et lancé des pierres. Pour nous défendre, nous lui avons dit d’arrêter. C’est sur ces entrefaites qu’il est sorti de la maison et Aliou l’a suivi. Nous ne savons pas ce qui s’est passé en dehors de la maison, mais Aliou est revenu dans la maison avec des blessures, demandant de l’aide. C’est ce qui a provoqué sa mort. C’est une préméditation, car, il nous menaçait de mort», a confié l’un des frères.

De son côté, l’accusé a tenté de se dédouaner en disant que ce sont ses oncles qui ont tenté de le tuer. «Si ça ne tenait qu’à Aliou et moi, il n’y aurait aucun problème, car nous étions amis. Quand je frappais ma femme, personne n’est intervenu. Aliou m’a dit que je suis impoli et ils m’ont suivi, Dieylani et lui. Il tenait une barre de fer et Dieylani une pelle. Ils m’ont poursuivi jusqu’à ce que je sois fatigué. Ne pouvant plus courir, je me suis arrêté et j’ai ramassé un objet par terre avant de le lui asséner».

Cependant, sa version n’a pas convaincu le parquetier qui a requis 20 ans de réclusion criminelle contre lui. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 janvier.