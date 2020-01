Kaolack / Spécial Olympics Sénégal : Stage de formation de 28 coachs volontaires.

Dans le programme d’activités basé sur le plan d’action 2020, les sous programmes de Kaolack et de Fatick ont organisé une session de formation au profit de 28 entraîneurs volontaires. L’objectif attendu de ces encadreurs est la prise en charge et l’encadrement sur le plan sportif des personnes vivant avec une déficience intellectuelle afin de participer à leur épanouissement et leur inclusion dans la société.

Au terme de cette session de formation, il est attendu un changement de regard envers les individus ayant une déficience intellectuelle..