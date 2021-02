Kaolack : Les jeunes marabouts de Léona Niasséne apportent leur soutien à Ousmane Sonko.

Réunis autour d’un mouvement “Ande Takhawou Ousmane Sonko “, les petits-fils de Mame Khalifa Niass renouvellent leur engagement au président Ousmane Sonko qui ” reste et demeure l’homme idéal pour gouverner et qui peut compter sur eux pour un Sénégal émergent, vue son engagement et son patriotisme constants pour le développement du Sénégal “.

Face à la presse ce samedi 13 février, les petits fils de Mame Khalifa ont déploré avec la dernière énergie cette ” histoire orchestrée de toutes pièces par le régime de Macky Sall “.

Selon Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass, petit-fils de Mame Khalifa et président du mouvement <<And Takhawôu Ousmane Sonko >>, cette affaire est purement politique et vise uniquement à liquider Ousmane Sonko “. A plusieurs reprises, les tenants du pouvoir ont tenté de salir l’image d’Ousmane Sonko aux yeux du peuple. Mais ça ne passera pas. Par ailleurs, j’invite les chefs religieux à parler car il est temps avant qu’il ne soit trop tard car l’heure est grave “.

A son avis, la démocratie est en jeu et à terre depuis l’accession du président Macky Sall qui détient tous les pouvoirs. En outre, tous les droits et les libertés sont bafoués et le pays connait un recul sans précédent sur le plan de la bonne gouvernance, a souligné M. Niass.