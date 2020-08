Kaolack : Les commerçants du marché central et industriels du Sénégal exigent que les responsabilités soient situées.

En visite au marché central de Kaolack, après l’incendie qui a emporté « Mbarou Feugueudiay » et « Mbarou djeune », les membres de l’association des commerçants et industriels du Sénégal (ACIS) ont donné leur avis sur l’ensemble des incendies qui ravagent les marchés.

« Ça fait presque des années, on constate des incendies au niveau du marché de Kaolack et ailleurs. Nous les membres de » l’association des commerçants et industriels du Sénégal », sommes venus constater les dégâts mais après le constat, nous informons encore une fois aux autorités que le problème récurrent des marchés, c’est des problèmes d’insalubrité et d’incendie qui sont devenus aussi un problème de sécurité publique.

Le marché de Kaolack en est une parfaite illustration. Nous disons à l’État du Sénégal, au ministère du commerce et au ministère de l’intérieur d’essayer de faire des enquêtes et de nous dire ce qui s’est véritablement passé, c’est-à-dire la cause de ces incendies parce que c’est un peu regrettable qu’à chaque fois, on déclare un incendie, il y a la presse qui vient, on fait des déclarations et un mois après les mêmes commerçants construisent pour encore repartir vers un autre incendie.

Deuxièmement, il faut que les responsabilités soient situées notamment du côté des commerçants et de l’État… », a déclaré le responsable de la communication, Pape Modou Guèye.