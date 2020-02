Kaffrine : saisie de 1.200 kg de faux médicaments d’une valeur de 22,5 millions de francs CFA

La subdivision des douanes de Kaffrine (centre) annonce avoir saisi 1.200 kg de faux médicaments d’une valeur de 22,5 millions de francs CFA.

Les médicaments contrefaits ont été saisis lors d’une opération menée mardi matin dans la commune de Diamagadio, dans le département de Kaffrine,

près de la frontière sénégalo-gambienne, selon la même source. ‘’L’opération s’est déroulée tôt, ce mardi 18 février 2020, dans la commune de Diamagadio, département de Kaffrine, à quelques encablures de la frontière avec la Gambie’’, précise un communiqué de la subdivision des douanes de Kaffrine.

La zone, où a eu lieu la saisie, traversée de pistes rurales souvent utilisées comme voies de contournement des barrages douaniers, selon la même source. Elle ajoute que c’est ‘’une stratégie avancée de la brigade mobile des douanes de Kaffrine’’ qui a « permis de mettre hors course’’ la cargaison de faux médicaments. Les agents « engagés dans l’opération ont repéré et pris en chasse une berline 504 transportant des médicaments’’. La course-poursuite a pris fin par l’immobilisation du véhicule, entre Ndiao Bambali (arrondissement de Katakél) et Ndiobène-Taïba, dans l’arrondissement de Mabo, précise le communiqué. ‘’Des centaines de paquets et des milliers de boîtes de différents types de médicaments ont été saisis’’, ajoute-t-il. Selon le texte, le week-end dernier, la brigade mobile des douanes de Koungheul (région de Kaffrine) a mis la main sur 405,76 kg de chanvre indien, à bord d’un véhicule.