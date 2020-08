Kaffrine: 69 candidats sur 2635 ont passé l’examen du CFEE sans extrait de naissance

Dans le département de Kaffrine, 69 des 2635 candidats à l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et au concours d’entrée en sixième, ont composé cette année sans pièce d’état-civil. C’est ce qu’a fait savoir l’Inspecteur de l’Education et de la formation, jeudi lors de sa visite dans six (6) centres de la commune de Kaffrine pour s’assurer du dispositif organisationnel et de la présence des candidats et de leurs surveillants.

« Par rapport à l’état-civil, sur les 2635 candidats, il n’y a que 69 élèves qui non pas déposé leur extrait de naissance », a déclaré Doudou Fofana.

Le préfet de Kaffrine, Amadou Diop, a expliqué que le ministère de l’Education nationale avait déjà anticipé sur la situation des 69 candidats non inscrits à l’état-civil, pour leur permettre de subir les épreuves. Il a rappelé que le département a enregistré un progrès en la matière, pour être passé de 325 enfants sans pièce d’état-civil à 69 aujourd’hui.

