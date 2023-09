Justice : Nouveaux remous dans l’affaire Locafrique

Nouveaux remous dans l’affaire Locafrique, qui oppose l’homme d’affaires Amadou Ba à son fils Khadim Ba.

Mercredi, la Sûreté urbaine a arrêté et placé en garde à vue le Directeur général et l’administrateur de l’équipe de Locafrique mise en place par le père. Il s’agit, respectivement de Imencio Moreno et Jean-Michel Boreli.

Le journal “Les Échos” rapporte que ces derniers sont poursuivis pour vol, violence et voie de fait. Ils sont accusés d’avoir défoncé la porte du bureau de Khadim Ba à Locafrique, croyant exécuter une ordonnance du juge des requêtes statuant en référé, favorable à Amadou Ba. La victime de cette intervention musclée avait porté plainte contre Moreno et Boreli.

En janvier 2023, suite à une décision de la Cour d’appel, le fils Khadim BA, en contentieux avec son père Amadou BA a perdu la main à Locafrique. Son père Amadou BA avait obtenu l’expulsion de son fils Khadim BA des locaux de Locafrique tant de ses biens, de sa personne et tout occupant de son chef.