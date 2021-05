Justice : Modou Ndiaye risque 6 mois de réclusion criminelle pour avoir escroqué 15 millions de frs à Ngagne Diop

Le prévenu Modou Ndiaye a comparu, hier, devant la barre du Tribunal de Grande instance de Dakar pour le délit d’abus de confiance portant sur la somme de 15.000 000 frs. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 27 mai prochain.

Le prévenu Modou Ndiaye a été attrait à la barre du tribunal de grande instance de Dakar pour avoir escroqué un commerçant du nom de Ngagne Diop de la somme de 15.000 000 frs. La victime étant à la recherche de marchandises pour relancer son commerce, le prévenu en a profité pour la rouler dans la farine en lui dérobant 15.000.000 frs.

Mis en contact avec un certain Bara Sall, la victime voulait acheter des balles de friperie pour relancer son commerce. Elle a eu la malchance d’avoir croisé sur son chemin Modou Ndiaye. Sans hésiter, Ngagne Diop lui a remis un chèque de 15.000 000 frs. Mais malheureusement, après la remise, Modou a disparu de la circulation, laissant son téléphone sir répondeur. « J’avais vraiment confiance en lui, car la personne qui nous a mis en rapport est un homme de confiance. Maintenant, je ne sais pas comment il a pu nous berner de la sorte. C’est dur de perdre des millions. Mais c’est encore plus dur quand vous connaissez votre voleur et que vous n’avez pas les moyens de recouvrer votre argent », a dit la victime à la barre du tribunal.

Quant au prévenu, il a nié catégoriquement la thèse du vol et soutient qu’il n’a jamais pris la décision de voler et qu’il faut placer sa situation sur le compte des aléas de la vie qui peuvent contraindre une personne à faire des choses qu’elle regrettera plus tard. « J’avais déjà fait une commande, mais c’est au niveau du Port qu’il y a eu des problèmes. Et depuis, je n’ai pas pu obtenir mon container et j’ai perdu beaucoup d’argent face à ces contraintes » a soutenu le prévenu.

Pour rassurer la partie civile de sa bonne foi, le prévenu jure devant la barre que, si on lui accorde quelque temps, il va régler le problème du container au niveau du Port et payer sa dette. L’avocat de la partie civile, tout en relevant la culpabilité du prévenu, a demandé au juge d’allouer à son client des dommages et intérêts de 20.000 000 frs pour toutes causes de préjudice confondues.

Dans son réquisitoire, le procureur a sollicité du juge de contraindre le prévenu à payer les 15.000 000 qu’il doit au plaignant et aussi de le condamner à une peine d’emprisonnement de six mois ferme. « Ce qu’il a dit et que je peux vous assurer, c’est qu’il va payer l’argent si on lui donne un peu de temps », a rassuré l’avocat de la défense.

Terminant sa plaidoirie, il a sollicité du juge la mise en liberté de son client afin de lui permettre d’avoir un peu de temps pour pouvoir payer la somme qu’il doit à la partie civile. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 27 mai prochain, rapporte Le Témoin.