Justice : Le menuisier Mady Cissé écope 3 mois de prison avec sursis

Désormais, Mady Cissé va réfléchir plusieurs fois avant de commettre cet acte qui lui a valu 15 jours de prison. Poursuivi par sa cliente Fatou Kiné Sène pour escroquerie, le menuisier a accepté de rembourser une partie de l’argent sur place.

D’après le récit de L’As, le 22 avril, Fatou Kiné Sène avait fait une commande de 5 portes et 2 fenêtres auprès du menuisier ébéniste. Ce dernier lui réclame 850.000 Fcfa mais après marchandage, les deux parties sont tombées d’accord sur la somme de 700.000 Fcfa. C’est ainsi que Mady demande une avance de 400.000 Fcfa pour acheter du matériel et démarrer le travail afin de livrer les portes dans 15 jours. En 5 jours, le menuisier livre les 5 portes et les 2 fenêtres et empoche 200.000 Fcfa. Le reliquat est de 100.000 Fcfa. Mais, il lui reste des verres qu’il devait acheter pour les 04 portes et une fenêtre en plus de faire le vernis. Depuis lors, il fait le mort malgré les appels téléphoniques de la plaignante.

Après une dispute avec le menuisier, Fatou Kiné Sène est allée déposer une plainte auprès de la police. Devant les enquêteurs, Mady a justifié le retard par le manque de moyens financiers. Sur place, Fatou Kiné lui remet les 100.000 Fcfa. Malgré cela, le menuisier n’a pas respecté ses engagements. Une seconde plainte a été déposée contre le sieur pour escroquerie. Cette fois-ci, le menuisier est arrêté et placé sous mandat de dépôt. Devant la barre du tribunal de grande instance de Mbour, il a promis de terminer les travaux. Pour sa part, la plaignante réclame 300.000 Fcfa qui correspondraient au reste du travail. Le tribunal a reconnu Mady Cissé coupable et lui a demandé de payer à la plaignante 300 mille francs. En sus, il écopé une peine de trois mois assortie du sursis.