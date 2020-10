Justice : Les magistrats de Thiès défendent Teliko

Les membres de l’Union des Magistrats du Sénégal (Ums) affutent leurs armes pour faire face au ministre de la Justice, suite à la procédure disciplinaire qu’il a enclenchée contre le juge Souleymane Téliko. Après le comité de ressort de Saint-Louis, celui de Thiès a réagi hier pour défendre le président de l’UMS. «Le Comité de ressort réaffirme son total soutien à notre collègue et sa ferme condamnation de cette procédure scandaleuse, initiée dans le seul dessein de museler l’Ums et son président, en particulier dans leur combat légitime pour l’indépendance de la Justice».

Exhortant les magistrats à rester mobilisés face à cet affront, il demande l’arrêt immédiat de ces poursuites «illégitimes» et, d’ores et déjà, invite les membres élus du Conseil Supérieur de la Magistrature (Csm) à suspendre leur participation aux travaux de cet organe», renseigne un communiqué parvenu hier à «L’AS».

Poursuivant, le comité de ressort de Thiès invite tous les magistrats à se constituer pour la défense du président Téliko et à se présenter devant le Conseil de discipline le jour de sa comparution, quitte à ce qu’aucune audience ne se tienne dans les Cours et tribunaux le jour-J. «Le comité n‘exclut aucune autre action appropriée telle que la lecture de déclarations de soutien et de désapprobation devant les juridictions en présence de la presse, les regroupements ou marches en toge, le port de brassards, le renvoi des audiences voire la suspension momentanée du travail, en guise de protestation. Le Comité demande la convocation d’une assemblée générale extraordinaire dans les plus brefs délais », relate le texte.