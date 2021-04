Justice : Le vigile Baba Diop qui avait poignardé à mort un «Baay Faal» interjette appel après 12 ans en prison

Les faits pour lesquels le vigile Baba Diop, habitant à Louga, a comparu mercredi à l’audience de la chambre criminelle d’appel de Dakar remontent en 2009 et se sont déroulés à la Patte d’oie. Condamné à 18 ans de travaux forcés par le tribunal de grande instance de Dakar, Baba Diop a interjeté appel après 12 ans de détention. Tout est parti d’une bagarre entre un groupe de cinq « Baay Faal » et le vigile Baba Diop à la Patte d’Oie.

Séparés lors de la première altercation, « les Baay Faal » ont fait mine de partir. Ayant pris seul le chemin pour se rendre à Grand Yoff, le Baay Faal Modou Ndiaye a été poignardé d’un coup fatal au niveau du cou par le vigile Baba Diop. « Les Baay Faal m’avaient entouré, j’ai poignardé d’un seul coup de couteau au cou celui qui était en face de moi avant qu’ils ne prennent la fuite. Je ne savais pas que tout cela allait arriver », a soutenu l’accusé qui dit regretter son acte.

Quant aux conseils de la défense, ils ont interjeté appel de la décision du 03 juillet 2013 du tribunal de grande instance de Dakar qui avait condamné l’accusé à 18 ans de travaux forcés. A les en croire, il y a des constantes qui militent pour l’accusé parce que les faits se sont déroulés sur son lieu de travail, là où il s’active pour gagner de quoi nourrir sa famille. « Il a trouvé un groupe de personnes qui fumaient du chanvre indien et qui troublaient la quiétude de la maison qu’il surveillait. Attaqué, il a sorti un couteau pour se défendre, il n’a pas cherché à donner un second coup, c’est un coup pour faire dégager ses protagonistes et non les tuer. L’arme est dissuasive en soi, mais les gens n’ont pas dégagé malgré l’arme. Il a poignardé d’un coup fatal Modou Ndiaye. Il a porté un coup à sa victime puis il s’est présenté à la police pour faire sa déclaration » ont expliqué les avocats de la défense.

Ils ont demandé à la chambre criminelle d’appel de requalifier les faits en coups et blessures mortels ayant entrainé la mort sans intention de la donner et une application bienveillante de la loi pénale en faveur de leur client. « Dans la société, les gens ont tendance à régler les problèmes par eux-mêmes », s’est désolé l’avocat général qui a regretté l’absence d’émissions éducatives après le journal télévisé de 20 heures. « Le chantier le plus important dans un pays c’est l’éducation et si la population n’est pas bien éduquée, elle commet des dérapages », a estimé l’avocat général.

« L’accusé a proféré des menaces en disant aux « Baay Faal » que s’ils ne font pas attention, il va attenter à leur vie. Rien ne dit que les Baay Faal fumaient de chanvre indien. Je n’ai pas de preuve dans le dossier que les « Baay Faal » étaient ivres et fumaient du chanvre indien. Il a porté un coup fatal à la victime (…) L’homicide volontaire ne souffre d’aucun doute. C’est après la première altercation que Baba Diop est parti se munir d’un couteau. Il voulait se faire justice lui-même. On ne peut pas quantifier la vie humaine mais le parquet ne s’opposera pas à la réduction de la peine du condamné après 12 ans de détention, pour qu’il puisse regagner la société. L’homme n’étant pas parfait, c’est une erreur de sa vie », a philosophé le maître des poursuites.

Malgré la perte de son fils, le père de la victime s’est désisté de sa plainte en s’en remettant à Dieu. La chambre criminelle d’appel a mis l’affaire en délibéré pour le 25 mai prochain, rapporte Le Témoin.