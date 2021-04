Prison du Camp pénal : Le mécanicien, victime de sa naïveté, pourrait humer l’air de la liberté

Mbagnick Emmanuel Sarr pourrait retrouver la liberté si le tribunal suit le réquisitoire du parquet représenté par le substitut Mamadou Doudou Senghor. Quant à Abdou Diouf, le destinataire du colis, le procureur a requis à son encontre une peine d’emprisonnement de cinq ans. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré à huitaine.

Pour rendre service à un ami qui est sous les verrous au Camp pénal de Liberté 6, le mécanicien a délaissé son atelier. Croyant bien faire et ne se doutant du piège savamment orchestré depuis le fond de sa cellule, Mbagnick Emmanuel Sarr est tombé directement dans les griffes des matons.

« Ce jour-là, a raconté le prévenu, j’étais en train de réparer un véhicule lorsque mon téléphone a sonné. Au bout du fil, j’ai reconnu la voix de mon parent, car nous habitons dans le même village, qui purge sa peine carcérale. Il me demandait par la grâce de Dieu d’aller lui récupérer un colis qui contient de la nourriture chez un nommé Fallou Ngom. Ce dernier, sorti de prison à la faveur de la dernière grâce présidentielle, partageait la même chambre que lui lors de sa détention. J’ai pris ma moto pour foncer vers Grand-Yoff où habite l’individu. En cours de route, j’ai reçu plusieurs appels téléphoniques de la part de mon parent et, à chaque fois, je calmais ses ardeurs. Une fois au poste, les gardes m’ont demandé ce qu’il y avait dans le colis et je leur ai dit que c’était du couscous pour Abdou Diouf. Cela ne les a pas empêchés de procéder à la vérification du contenu du colis. Surprise, je découvre que deux portables étaient cachés à l’intérieur du couscous » a expliqué le mécanicien à la barre du tribunal.

Devant les questions de la présidente qui voulait lui faire avouer la présence de quatre boulettes de chanvre indien, le prévenu a répondu : « Non. Les gardes ne m’ont pas montré des boulettes de chanvre indien. Par contre, les deux téléphones portables étaient dissimulés à l’intérieur du thiéré », a ajouté le jeune mécanicien.

Pour sa part, son codétenu, Abdou Diouf a tenté de disculper son parent en expliquant à la présidente du tribunal que Mbagnick Emmanuel Sarr ne savait pas ce que le colis contenait. « Je ne lui avais rien expliqué. Je lui avais suggéré seulement de se rendre chez Fallou Ngom pour me récupérer le colis et de me l’amener. Il n’y est pour rien. Il voulait me rendre service uniquement. J’ai planifié le coup depuis la prison. C’est au cours d’un échange téléphonique avec Fallou Ngom que je lui ai proposé de me procurer deux portables mais les boulettes de chanvre indien ne n’appartiennent pas. D’ailleurs, je crains un coup fourré du chef de cour qui ne me piffe pas depuis que certains militants des droits se l’homme ont visité la prison. Lors de cette rencontre, les détenus refusaient de parler et j’ai pris la parole pour dénoncer les conditions difficiles de détention. Depuis lors, il me mène la vie difficile. Je le soupçonne d’être à l’origine de ces boulettes » a accusé le détenu qui purge une peine de dix ans pour trafic de… chanvre indien.

Selon le procureur, Mamadou Doudou Senghor, Mbagnick Emmanuel Sarr est victime de sa naïveté. « Il a été appréhendé alors qu’il était en possession de quatre boulettes de chanvre indien et deux téléphones portables enfouis dans de la nourriture (…) L’offre et l’introduction d’objet dans un établissement pénitentiaire sont constituées. La petite quantité qui a été saisie laisse penser que c’est pour une consommation personnelle. La drogue a été remise à Mbagnick pour qu’il l’introduise dans la prison même si, par ailleurs, le plan a échoué. Abdou Diouf a demandé à ce qu’on lui amène la drogue. Il est donc complice. Quant à l’introduction d’objet cela ne fait pas de doute. Il a demandé à ce qu’on lui amène les téléphones. On ne peut pas parler de tentative car les objets étaient déjà dans l’enceinte pénitentiaire. Pour Mbagnick Emmanuel Sarr, je m’en rapporte à votre sagesse. Tandis que pour Abdou Diouf, je requiers le maximum de la peine c’est-à-dire 5 ans d’emprisonnement ferme » a requis le parquetier.

Pour les avocats de la défense, le dossier contient des constantes. « Le nommé Fallou Ngom et mon client a dit aux policiers qu’il peut les amener chez lui. Mon client ne savait pas ce que le colis contenait. L’élément intentionnel n’a pas été rapporté. Le plus cocasse, c’est que Abdou Diouf ne se rend pas compte de la gravite des faits imputés à ce jeune homme innocent. Peut- on être coupable d’une infraction dont on ne connait même pas les tenants et aboutissants ? » s’est interrogé Me Soumaré qui précise que Mbagnick Emmanuel Sarr ignorait totalement ce qu’il y avait dans colis qu’il a convoyé ».

Il n’y a pas d’élément moral. Il a détenu sans se rendre compte, a conclu l’avocat. L’affaire est mise en délibéré à huitaine, rapporte Le Témoin, qui a assisté à l’audience.