Justice : Faux et usage de faux en écritures publiques authentiques , Amadou réclame à son fils 50 milliards F CFA et...

Pour faux et usages de faux en écritures publiques authentiques, Amadou Bâ poursuit son fils en justice Khadim et lui réclame 50 milliards de nos francs.

Cela ne lâche pas du lest à Locafrique avec cette plainte de Amadou Bâ à l’encontre de son fils, Khadim. Il l’accuse de faux et usage de faux en écritures publiques authentiques et lui réclame la bagatelle de cinquante (50) milliards de francs CFA.

Cette plainte vise aussi, l’administrateur du greffe du Tribunal de commerce Mame Mor Bitèye.

Et parmi les reproches, le registre de commerce de la société Locafrique en fait partie.