Justice : Escroquerie, multiplication de billets, Sambel Ka écope 6 Mois de prison

Sambel Ka qui se dit guérisseur a été jugé aux flagrants délits du tribunal de grande instance de Mbour. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie, violences et voies de fait à agent investi de la force publique, menace de mort, détention et usage d’arme blanche, détention de munition sans autorisation administrative, rébellion et usurpation de fonction.