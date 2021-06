Condamné suite à son différend l’opposant à Souleymane Teliko, Madiambal Diagne estime qu’il s’agit d’une décision “injuste”. En effet, le patron d’Avenir communication a été reconnu coupable de diffamation et condamné à trois mois de prison ferme. Mais, le mandat de dépôt n’a pas été décerné.

“C’est une décision prise en fonction de considérations extrajudiciaires. J’ai apporté toutes les preuves de mes affirmations devant le tribunal. Cette décision est injuste et nous allons faire appel. Par ailleurs, j’ai demandé, moi-même, l’autorisation de poursuivre Souleymane Téliko et j’espère qu’elle me sera donnée”, a déclaré Madiambal joint par Libération Online.

Il devra aussi verser 5 millions de Fcfa au juge en plus de publier, à ses frais, la décision dans les journaux de la place. Ce, sous astreinte de 100.000 Fcfa par jour de retard. Le tribunal l’a aussi condamné à payer une amende de 600.000 Fcfa.