Journée mondiale du réfugié : le Sénégal réaffirme sa solidarité face aux crises migratoires

Célébrée chaque 20 juin depuis 2001, la Journée mondiale du réfugié rend hommage à des millions voir milliards de personnes contraintes de fuir leur pays à cause des conflits, d’instabilités politiques ou des catastrophes naturelles. Cette année, la cérémonie officielle s’est tenue au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), à Dakar, sous le thème : « La solidarité envers les réfugiés ».

L’événement a réuni des représentants du gouvernement sénégalais, du Système des Nations Unies, d’organisations humanitaires ainsi que des familles réfugiées vivant au Sénégal.

S’exprimant au nom du Vice-amiral Omar Wade, le colonel Amadou Moussa Ndir a mis en lumière les avancées réalisées par le Sénégal en matière de protection des réfugiés. Depuis 2019, plus de 400 100 personnes ont obtenu le statut de réfugié. En parallèle, 5 397 dossiers sont en attente de régularisation, dans le respect de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Le colonel a salué le partenariat actif entre l’Etat sénégalais, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et les autres acteurs humanitaires, qui ont permis d’enregistrer ces résultats.

Un représentant du Système des Nations Unies a, pour sa part, dressé un constat alarmant: 123 millions de personnes sont actuellement déplacées de force dans le monde. En Afrique de l’Ouest, ce chiffre atteint 12,7 millions, en hausse de 48 % depuis 2020.

« Notre région fait face à des crises multiples : conflits armés, tensions religieuses et ethniques, pauvreté extrême, violations des droits humains, mais aussi dégradations environnementales », a-t-il déclaré. Il a notamment cité les cas du Soudan central et du bassin du Lac Tchad, avant de saluer la générosité du Sénégal, qui accueille aujourd’hui environ 13 000 réfugiés.

Le président des refugiés présent à la cérémonie a exprimé sa gratitude envers le Sénégal pour l’accueil et la sécurité dont ils bénéficient. Toutefois, plusieurs d’entre eux ont souligné les difficultés persistantes, notamment les lenteurs administratives dans la délivrance des cartes de réfugié, ainsi que l’accès limité à l’éducation, aux soins de santé et à l’emploi.

« La solidarité est ce lien essentiel qui rapproche les peuples et renforce notre humanité commune », a rappelé l’un des orateurs réfugiés, appelant à un soutien accru pour répondre aux besoins urgents des déplacés.

Dans un message vidéo diffusé depuis Damas, en Syrie, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a salué la résilience de millions de personnes déracinées dans le monde. Il a rappelé que le nombre de déplacés forcés a atteint un record historique, et que cette situation est aggravée par une baisse inquiétante de l’aide humanitaire internationale.

« Des conflits persistants – du Soudan à l’Ukraine, de la RDC à Gaza – provoquent des souffrances indicibles. Et les personnes déplacées sont trop souvent stigmatisées », a-t-il regretté.

M. Grandi a toutefois évoqué un signe d’espoir : le retour de deux millions de Syriens dans leur pays, après la chute du régime de Bachar Al-Assad en décembre dernier. « Aujourd’hui, j’ai rencontré des familles qui retrouvent leur foyer après plus de dix ans d’exil. Leur émotion témoigne de l’attachement profond à leur terre natale », a-t-il confié.

Il a rendu hommage aux pays d’accueil qui, souvent dans des conditions difficiles, continuent d’ouvrir leurs portes aux réfugiés. Il a aussi exhorté les États les plus riches, les institutions financières et les entreprises à soutenir davantage ces efforts :

« Le soutien aux hôtes généreux est crucial pour maintenir vivante la flamme de la solidarité. »

Et de conclure :

« Même dans un monde en proie à l’instabilité, il est possible de reconstruire et d’espérer. Si nous agissons ensemble, les réfugiés, forts de leur courage et de leur ingéniosité, contribueront activement à bâtir un avenir plus juste et plus humain. »