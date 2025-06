Journée mondiale du don de sang : le Sénégal toujours confronté à un déficit de poches

À l’occasion de la Journée mondiale du don de sang, célébrée ce samedi 14 juin sous le thème « Donnez votre sang, donnez de l’espoir : ensemble, nous sauvons des vies », le Sénégal met en lumière les défis persistants liés à la transfusion sanguine, malgré des efforts notables.

Lors d’un point de presse tenu hier, le directeur général du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), le professeur Saliou Diop, a indiqué qu’en 2024, le Sénégal a collecté 136.347 poches de sang, soit une hausse de 4 % par rapport à 2023.

Cependant, ce chiffre reste largement en dessous du besoin national, estimé à au moins 180.000 unités par an.« Cela représente un déficit d’environ 25 %, qui demeure préoccupant », a reconnu le Pr Diop.

Pour expliquer cette insuffisance, le Pr Diop pointe du doigt le manque de ressources logistiques dans les structures de transfusion :« Il est urgent de renforcer les moyens, tant sur le plan technique qu’humain, pour améliorer la collecte et la distribution. » Il a également insisté sur l’importance de sensibiliser, de recruter et de fidéliser les donneurs bénévoles, qu’il qualifie de «?piliers de la sécurité transfusionnelle ».

Malgré les difficultés, le CNTS se félicite des progrès en matière de sécurité transfusionnelle :« Le sang collecté est systématiquement soumis à des examens rigoureux : groupes sanguins, dépistage du VIH, des hépatites B et C, et de la syphilis », a précisé le Pr Diop.

µAujourd’hui, 38 structures de transfusion sont réparties sur le territoire, dont 26 banques de sang régionales, 4 dépôts et 5 postes de transfusion. À Dakar, les objectifs de collecte sont atteints, tandis que Touba se distingue comme la deuxième ville contributrice.

Le Pr Diop a lancé un appel fort à la mobilisation :« Donner son sang, c’est sauver des vies. C’est un acte de solidarité et d’engagement envers la communauté. » Il rappelle que cette journée est aussi l’occasion d’offrir des consultations médicales gratuites aux donneurs.