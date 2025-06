Kédougou :démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin par l’armée

Un site d’orpaillage clandestin a été démantelé et un important lot de matériel saisi à Alinguél-Goundafa, sur la Falémé, a indiqué vendredi une source sécuritaire à l’APS, signalant que des soldats de la zone militaire n⁰4 ont démantelé, en début de semaine, un autre site d’orpaillage à Bokodi, dans la même zone.

‘’Les unités de la zone militaire n⁰4 ont démantelé un autre site d’orpaillage clandestin, précisément à Alinguél-Goundafa dans le secteur de la Falémé, une zone polluée par les orpailleurs clandestins et les autres trafiquants”, a-t-elle indiqué.

Selon elle, ces opérations de démantèlement et de sécurisation des frontières, qui se poursuivent toujours, ont permis aux forces de défense et de sécurité d’interpeller six individus et de saisir une dizaine de motopompes, plusieurs groupes électrogènes et divers équipements.

Plusieurs opérations de démantèlement de sites d’orpaillage clandestins sont menées dans la région de Kédougou (sud-est) depuis l’entrée en vigueur, en 2024, du décret interdisant, pour une période de trois ans, les activités minières dans les zones tampons situées à 500 mètres des berges de la Falémé.

C’est ainsi que l’armée a lancé, depuis le 13 septembre 2024, conjointement avec la gendarmerie nationale et la direction des parcs nationaux, l’opération ‘’Nawetane’’ dans cette partie du sud-est sénégalais.

Cette opération de sécurisation, pilotée par la zone militaire numéro 4, entre dans le cadre des activités permanentes de prévention par les forces de défense et de sécurité d’éventuelles infiltrations de bandes sévissant sur cette zone frontalière avec le Mali.