Le journaliste sénégalais Mohamed Gassama va présenter son premier livre intitulé “Le mérite s’étouffe”, mercredi, à Dakar, au cours d’une cérémonie de dédicace prévue à partir de 17 heures, à la Maison de la presse.

Mohamed Gassama, un ancien du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) de l’université de Dakar, était l’envoyé spécial de la Radiotélévision sénégalaise (RTS) au palais de la République sous le président Abdoulaye Wade (2000-2010).

Son premier livre est consacré notamment à son licenciement par l’ambassade du Sénégal à Paris au sein de laquelle il occupait un poste de conseiller, une “terrible et foudroyante nouvelle (qui) fracassa le temps et l’espace pour l’atteindre au plus profond de sa chair”.

BK/ASG