Joseph Lopy raconte sa première sélection internationale : « Quelque chose d’exceptionnel »

La deuxième trêve internationale a été vécu intensément par Joseph Lopy. Le milieu de Sochaux a été récompensé de son très bon début de saison par une sélection avec le Sénégal.

Il a vécu sa première cape contre le Maroc, à 28 ans. Un moment qu’il raconte avec émotion, à nos confrères de L’Est Républicain.

« C’était fort. Quelque part, on joue au foot pour ça. Quand on est amoureux de ce sport, qu’on aime ça, on aspire à pouvoir porter un jour le maillot de sa sélection.

En plus, ma dernière convocation avec le groupe olympique, c’était 2011 ou 2012 au Maroc. Revenir 9 ans plus tard avec l’équipe nationale c’était, pour moi, quelque chose d’exceptionnel. »

