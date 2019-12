Joseph Antoine Bell : « La logique c’est que Messi soit Ballon d’Or… Si les Sénégalais n’aiment pas alors… »

Le vainqueur du ballon d’or 2019 sera révélé, ce lundi, vers 21 GMT. En attendant la grande cérémonie, les pronostics vont bon train sur le joueur qui pourrait l’emporter. L’international Sénégalais, Sadio Mané est cité parmi les favoris. Mais, l’ancien international des lions indomptables Joseph Antoine Bell ne vote pas pour le joueur sénégalais.

Joseph Antoine Bell pense que l’argentin et non moins joueur de Barca, Lionel Messi mérite le trophée. « La logique de la performance globale et sur l’ensemble de l’année veut que ce soit lui qui gagne le ballon d’or 2019. Il suffirait d’imaginer que toutes les semaines on attribue des points aux joueurs en concurrence, on verrait à la fin de la saison le nombre de points de chacun. Alors que quand on ne regarde qu’une seule compétition, on commet des erreurs. On confond l’émotion d’un match avec la valeur sur une saison », a déclaré l’ancien international camerounais, interrogé par RFM.

A la question de savoir sir les performances réalisées par Sadio Mané cette année ne permettraient pas qu’il soit vainqueur de ce trophée, il rétorque : « Le ballon d’or, c’est une seule place. Cela ne veut pas dire que tous les autres joueurs n’existent pas et ne sont pas bons ». Par ailleurs, il a fait savoir qu’il ne donne pas ses avis pour plaire aux uns et aux autres. « Je donne mes avis tels que je les sens, tels que je les vois. Et si les Sénégalais n’aiment pas quelqu’un qui dit ce qu’il pense alors on ne sera pas des amis. Demandez tout de suite à n’importe lequel des supporters sénégalais d’appeler Sadio Mané et de lui demander s’il est certain de gagner le ballon d’or ce soir. Sadio vous répondra qu’il ne sait pas. S’il ne sait pas c’est parce qu’il y a un doute. Si lui-même a un doute c’est que dans son inconscient, il y a la possibilité que quelqu’un d’autre gagne », a soutenu Joseph Antoine Bell.