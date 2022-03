Le mouvement Gueum Sa Bopp, dans le cadre de sa politique nationale de Jeunesse, lance “une série de rencontres publiques d’échanges avec des jeunes sénégalais“.

Promesses “non tenues”…

L’initiative “Jokko Tiiñal Macky”, d’après la Cellule de communication de Gueum Sa Bopp, “est une réponse aux promesses non tenues du Président Macky Sall à l’endroit de la jeunesse sénégalaise sur les problématiques d’emploi et d’éducation“.

Conclave d’échanges…

Sur ce, le lundi 28 mars 2022 à 19h, le Président Bougane Guéye Dany va échanger “avec la jeunesse des départements de Pikine et Keur Massar. Une rencontre d’échanges et de recueils des manquements et attentes de la vie du jeune sénégalais. Elle sera retransmise sur tous les réseaux sociaux à partir de 19 heures“.